Видео, на котором видны километровые очереди, обнародовали на странице Мариупольского городского совета.

Важно "Не пускайте детей в школы": Андрющенко предупредил о возможной циничной провокации в Мариуполе

Люди не могут купить хлеб в Мариуполе

Очевидно, именно так, по мнению российских оккупантов, выглядит "улучшение жизни". По информации горсовета, люди стоят в унизительной очереди за хлебом, потому что не могут себе позволить его приобрести. У большинства из них нет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Также выдачу гуманитарной помощи сузили и оставили определенным льготным группам.

По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы хоть как-то это употреблять в пищу,

– добавили в горсовете.

Очереди за хлебом в Мариуполе: смотрите видео

Заметим, что ранее в оккупированном российскими войсками Мариуполе произошел "голодный бунт". Дело в том, что Красный Крестмвыдавал еду в парке Гурова. Из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт. Оккупанты доводят мариупольцев до предела выживания.

Захватчики в Мариуполе постоянно сокращают списки людей, которым оказывают гуманитарную помощь. Теперь она выдается только:

людям старше 65 лет,

лицам с инвалидностью,

а также на детей до 3 лет.

На этом фоне в городе растет сопротивление. В Мариуполе местные в очередной раз вывесили флаг Украины. О смелости украинцев на фоне контрнаступления ВСУ рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что жители города выражают свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями.