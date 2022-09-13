Видео, на котором видны километровые очереди, обнародовали на странице Мариупольского городского совета.
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Люди не могут купить хлеб в Мариуполе
Очевидно, именно так, по мнению российских оккупантов, выглядит "улучшение жизни". По информации горсовета, люди стоят в унизительной очереди за хлебом, потому что не могут себе позволить его приобрести. У большинства из них нет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Также выдачу гуманитарной помощи сузили и оставили определенным льготным группам.
По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы хоть как-то это употреблять в пищу,
– добавили в горсовете.
Очереди за хлебом в Мариуполе: смотрите видео
Заметим, что ранее в оккупированном российскими войсками Мариуполе произошел "голодный бунт". Дело в том, что Красный Крестмвыдавал еду в парке Гурова. Из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт. Оккупанты доводят мариупольцев до предела выживания.
Захватчики в Мариуполе постоянно сокращают списки людей, которым оказывают гуманитарную помощь. Теперь она выдается только:
- людям старше 65 лет,
- лицам с инвалидностью,
- а также на детей до 3 лет.
На этом фоне в городе растет сопротивление. В Мариуполе местные в очередной раз вывесили флаг Украины. О смелости украинцев на фоне контрнаступления ВСУ рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что жители города выражают свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями.
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