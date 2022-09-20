За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на тимчасово окупованих росією територіях Донбасу так чи інакше посилюються антивоєнні настрої. Жителі "республік" з кожним днем все більше усвідомлюють, що кремль не цікавить їхня доля, а путін не вважає їх росіянами.
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Жінки, які бачать мобілізаційні загони, дедалі частіше вступають у конфлікт та змушують тікати. Бо лише одиниці задоволені тим, що їх синів та чоловіків змусили стати "захисниками "республіки".
Визнають загиблим лише про кожного десятого
- Навіть ті, на кого досі діє російська бойова пропаганда, бачать, яку кількість трун привозять з фронтів. Зазвичай росіяни та бойовики повертають додому тіла загиблих чоловіків віком 40+, а молодь намагаються ховати біля позицій, у братніх могилах подалі від рідного міста померлого.
- Загарбники роблять так, аби приховати смерть молодиків та не завдати серйозного шоку суспільству через масову загибель студентів. Бо окупанти не можуть визнавати реальну кількість втрат, а також не хочуть показувати місцевим, що саме їх дії призвели до масової загибелі молодих людей.
- Тим не менше, навіть люди без доступу до інформації, яка у так званих "ДНР" та "ЛНР" є засекреченою, розуміють, що втрати російської сторони на фронті є просто неймовірно великими. Всі знають, що на окупований Донбас повертають лише малу частину тіл, а "офіційно" загиблими визнають лише одного з 10 "двохсотих".
- Відмовлятися від такої політики кремлівські злочинці аж ніяк не збираються, адже їм дуже зручно використовувати тисячі мобілізованих на Донеччині та Луганщині як "гарматне м'ясо".
За загиблих примусово відправлених на війну з "республік" не треба платити компенсації, а живих можна не забезпечувати геть нічим. Так само мобілізованим не дають зарплату, адже документально вони значаться "добровольцями".
Крім того, деяку частину мобілізованих російське командування юридично переводить на контракт у свою армію. У такий спосіб загарбники на паперах показують керівництву, що їх батальйонно-тактичні групи є боєздатними. Також офіцери привласнюють собі всю зарплату таких "мертвих душ".
Мобілізаційні заходи лише посилюються
Тим часом на територіях бананових "республік" російські угруповання продовжують лютувати та "закручувати гайки". Рейди з вилову чоловічого населення тривають без перерв та вихідних. Озброєні люди у масках хапають людей з інвалідністю, поранених військових, які перебувають на відновленні, та тих, кого відправили у відпустки.
Крім того, у зведене окупаційне військо набирають осіб з інвалідністю. Так, у Сніжному, Шахтарську, Зугресі та Харцизську загарбники мобілізували кількох чоловіків без рук та ніг. Всіх їх відправили на фронт без жодних медичних комісій та навіть не озброювали.
Не працює у "ДНР" та "ЛНР" і так звана бронь та відстрочка від мобілізації. Воєнні злочинці "гребуть" студентів вишів та учнів профтехучилищ. Подекуди на війну відправляють навіть 17-річних підлітків, якщо їх спіймають на вулиці без паспорта.
Саме через це у квазіутвореннях подекуди вібдуваються бунти. Майже ніхто з місцевих жителів не хоче воювати. Тим паче, за межами Донбасу. Так само жодна жінка не хоче відправляти свого чоловіка чи сина на фронт. Особливо з урахуванням того, як до нього ставиться командування.