За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на тимчасово окупованих росією територіях Донбасу так чи інакше посилюються антивоєнні настрої. Жителі "республік" з кожним днем все більше усвідомлюють, що кремль не цікавить їхня доля, а путін не вважає їх росіянами.

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Жінки, які бачать мобілізаційні загони, дедалі частіше вступають у конфлікт та змушують тікати. Бо лише одиниці задоволені тим, що їх синів та чоловіків змусили стати "захисниками "республіки".

Визнають загиблим лише про кожного десятого

Навіть ті, на кого досі діє російська бойова пропаганда, бачать, яку кількість трун привозять з фронтів. Зазвичай росіяни та бойовики повертають додому тіла загиблих чоловіків віком 40+, а молодь намагаються ховати біля позицій, у братніх могилах подалі від рідного міста померлого .

. Загарбники роблять так, аби приховати смерть молодиків та не завдати серйозного шоку суспільству через масову загибель студентів. Бо окупанти не можуть визнавати реальну кількість втрат, а також не хочуть показувати місцевим, що саме їх дії призвели до масової загибелі молодих людей.

Тим не менше, навіть люди без доступу до інформації, яка у так званих "ДНР" та "ЛНР" є засекреченою, розуміють, що втрати російської сторони на фронті є просто неймовірно великими. Всі знають, що на окупований Донбас повертають лише малу частину тіл, а "офіційно" загиблими визнають лише одного з 10 "двохсотих".

Відмовлятися від такої політики кремлівські злочинці аж ніяк не збираються, адже їм дуже зручно використовувати тисячі мобілізованих на Донеччині та Луганщині як "гарматне м'ясо".

За загиблих примусово відправлених на війну з "республік" не треба платити компенсації, а живих можна не забезпечувати геть нічим. Так само мобілізованим не дають зарплату, адже документально вони значаться "добровольцями".

Крім того, деяку частину мобілізованих російське командування юридично переводить на контракт у свою армію. У такий спосіб загарбники на паперах показують керівництву, що їх батальйонно-тактичні групи є боєздатними. Також офіцери привласнюють собі всю зарплату таких "мертвих душ".

Мобілізаційні заходи лише посилюються

Тим часом на територіях бананових "республік" російські угруповання продовжують лютувати та "закручувати гайки". Рейди з вилову чоловічого населення тривають без перерв та вихідних. Озброєні люди у масках хапають людей з інвалідністю, поранених військових, які перебувають на відновленні, та тих, кого відправили у відпустки.

Крім того, у зведене окупаційне військо набирають осіб з інвалідністю. Так, у Сніжному, Шахтарську, Зугресі та Харцизську загарбники мобілізували кількох чоловіків без рук та ніг. Всіх їх відправили на фронт без жодних медичних комісій та навіть не озброювали.

Не працює у "ДНР" та "ЛНР" і так звана бронь та відстрочка від мобілізації. Воєнні злочинці "гребуть" студентів вишів та учнів профтехучилищ. Подекуди на війну відправляють навіть 17-річних підлітків, якщо їх спіймають на вулиці без паспорта.

Саме через це у квазіутвореннях подекуди вібдуваються бунти. Майже ніхто з місцевих жителів не хоче воювати. Тим паче, за межами Донбасу. Так само жодна жінка не хоче відправляти свого чоловіка чи сина на фронт. Особливо з урахуванням того, як до нього ставиться командування.