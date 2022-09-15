За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, з 9 вересня колаборанти та ватажки терористичних бандформувань почали вкрай активно шукати виходи на російських кураторів та посадовців для домовленостей про власний виїзд на територію країни-агресорки. "Чиновники" з так званих "ДНР" та "ЛНР", командири бойовиків та "поліцейські" хочуть забезпечити собі місце на "рятувальному ковчегу" та отримати якісь посади у росії.

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Неймовірний ажіотаж пов'язаний із тим, що ніхто з колаборантів не хоче опинитися у такій самій ситуації, що й харківські зрадники, яких окупанти покинули напризволяще із забороною виїзду з території України.

Для всіх евакуації не буде

Кожен колаборант від нижчого працівника умовного "міністерства інфраструктури" до самого пушиліна розуміє, що російські куратори не перейматимуться долею всіх зрадників України у разі провалу на фронті.

Крім того, виїзд до росії не вирішує багатьох проблем осіб, які проїхалися на соціальному ліфті та перетворилися з маргінальних наркоманів у нових "власників життя". Їм хочеться не просто врятуватися від смерті чи в'язниці, але й продовжити працювати у росії за чималі гроші.

Майже кожен "посадовець" намагається домовитися про те, що окрім звичайного дозволу на в'їзд до росії він отримає аналогічну посаду хоча б в якійсь глибинці. Втім, домовитися про подібні послуги вдається далеко не всім. Бо у величезної кількості колаборантів банально немає виходу на російських кураторів.

Саме тому у Донецьку та Луганську з'явився ринок "рішал", які за гроші гарантують безперешкодний виїзд із квазіреспублік та працевлаштування у росії.

Перемовини про гарантії для зрадників проходять виключно таємно, адже де-юре росія не збирається тікати з Донбасу та продовжує розповідати про те, наскільки гарним буде життя у регіоні після його повного "звільнення". Тим не менше, масштаби переговорів є настільки великими, що майже ні для кого їх факт не є секретом.

Скільки коштує гарантія виїзду з "республік" із подальшим працевлаштуванням у росії

Цікаво, що кожен з російських спецслужбістів та кураторів, коли на нього виходять зрадники України, радо зголошується гарантувати всім місце у рятувальному човні. Вартість такої послуги коливається від 1 тисячі доларів до безкінечності, адже фактично росіяни беруть стільки грошей, скільки їм пропонують чи можуть надати. Насправді ж ніяких гарантій для всіх та кожного загарбники надати фізично не можуть. Бо у випадку якогось панічного відступу військ ніхто з ФСБшників чи працівників ГРУ не перейматиметься долею клієнтів.

Тим не менш, списки потенційних пасажирів ковчега насправді формуються, але, за задумом російської верхівки, у них мають увійти особи, які є корисними для кремля. Пропустити у разі чого у свою країну росіяни можуть різноманітних "міністрів", ватажків терористичних бандформувань та інших розкручених медійно персонажів.

Звісно, що безкоштовно покинути територію "республік" зможуть взагалі одиниці, але навряд їх долю після втечі з України можна буде назвати щасливою.