По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах , на временно оккупированных россией территориях Донбасса так или иначе усиливаются антивоенные настроения. Жители "республик" с каждым днем все больше отдают себе отчет, что кремль не интересует их судьба, а путин не считает их россиянами.

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Женщины, которые видят мобилизационные отряды, все чаще вступают в конфликт и заставляют убегать. Ибо только единицы довольны тем, что их сыновей и мужчин заставили стать "защитниками" республики.

Признают погибшим только о каждом десятом

Даже те, на кого до сих пор действует российская боевая пропаганда, видят, какое количество гробов привозят с фронтов. Обычно россияне и боевики возвращают домой тела погибших мужчин в возрасте 40+, а молодежь пытаются прятать у позиций, в братских могилах подальше от родного города умершего .

. Захватчики делают так, чтобы скрыть смерть молодых людей и не нанести серьезный шок обществу из-за массовой гибели студентов. Потому что кафиры не могут признавать реальное количество потерь, а также не хотят показывать местным, что именно их действия привели к массовой гибели молодых людей.

Тем не менее, даже люди без доступа к информации, которая у так называемых "ДНР" и "ЛНР" засекречена, понимают, что потери российской стороны на фронте просто невероятно велики. Все знают, что на оккупированный Донбасс возвращают лишь малую часть тел, а "официально" погибшими признают только одного из 10 "двухсотых".

Отказываться от такой политики кремлевские преступники никак не собираются, ведь им очень удобно использовать тысячи мобилизованных в Донецкой и Луганской областях как "пушечное мясо".

За погибших принудительно отправленных на войну с "республик" не нужно платить компенсации, а живых можно не обеспечивать ничем. Также мобилизованным не дают зарплату, ведь документально они числятся "добровольцами".

Кроме того, некоторую часть мобилизованных российское командование юридически переводит на контракт в свою армию. Таким образом, захватчики на бумагах показывают руководству, что их батальонно-тактические группы являются боеспособными. Также офицеры присваивают себе всю зарплату таких "мертвых душ".

Мобилизационные мероприятия только усиливаются

Между тем на банановых территориях "республик" российские группировки продолжают свирепствовать и "закручивать гайки". Рейды по отлову мужского населения продолжаются без перерывов и выходных. Вооруженные люди в масках хватают людей с инвалидностью, раненых находящихся на восстановлении военных и тех, кого отправили в отпуска.

Кроме того, в сводное оккупационное войско набирают лиц с инвалидностью. Так, в Снежном, Шахтерске, Зугресе и Харцызске захватчики мобилизовали нескольких мужчин без рук и ног. Всех их отправили на фронт без медицинских комиссий и даже не вооружали.

Не работает в ДНР и ЛНР и так называемая бронь и отсрочка от мобилизации. В оенные преступники "гребуют" студентов вузов и учащихся профтехучилищ. Кое-где на войну отправляют даже 17-летних подростков, если их поймают на улице без паспорта.

Именно поэтому в квазиобразованиях кое-где пробуждаются бунты. Почти никто из местных жителей не желает воевать. Тем более, за пределами Донбасса. Так же ни одна женщина не хочет отправлять своего мужа или сына на фронт. Особенно с учетом того, как к нему относится командование.