Жены "мобилизованных" не хотят отпускать на "спецоперацию" своих мужей. Они понимают, что там они будут в лучшем случае пушечным мясом.

Обратите внимание Могут пытать или расстрелять, – военный рассказал, как оккупанты мобилизуют мужчин

Женщины готовы останавливать транспорт хоть голыми руками

Так, в оккупированном Алчевске на Луганщине женщины пытались перекрыть дорогу автобусу с "мобилизованными" собой. Одна из них для этого легла под колеса.

Однако это не принесло желаемых результатов, о чем пожаловалась одна из протестующих Марина Наумова, которая на данный момент беременная.

Забрали отца троих детей. Скажите мне, пожалуйста, люди добрые, что делать? Как без мужа мне детей содержать?

– спросила она.



Одна из женщин легла под автобус / Фото СтратКом ВСУ

Как избежать принудительной мобилизации на оккупированных территориях: советы от правительства

Принудительная мобилизация на оккупированных россией территориях Украины стала привычным явлением для местного населения. "Мобилизированные" оккупантам нужны, чтобы:

разведывать огневые точки ВСУ;

сохранить как можно больше военных из россии при выполнении военных операций;

снизить попадание военного контингента россиян в плен ВСУ.

Поэтому главное правило избегания принудительной мобилизации – избегать каких-либо связей с военкоматом и армией. Для этого нужно:

Изменить номер мобильного телефона или временно прекратить его использовать. Не разговаривайте по открытой связи местных операторов.

Не ходите часто в одни и те же магазины.

Если есть возможность, не живите по одному адресу более двух недель, а лучше эвакуируйтесь.

Избегайте личного получения повестки и звонков из "военкоматов".

Если оккупанты вас разыскали, то приведите доказательства, почему вы не можете воевать: религиозные убеждения, болезнь и т.д.

Если вас мобилизовали, при первой возможности сдайтесь в плен украинским военным и сообщите, что вас принудительно забрали в армию оккупантов.

В правительстве призвали также игнорировать приказы оккупантов, если попали в их войска. Ведь если вы их будете выполнять, то станете соучастником военных преступлений. Наказание за них предусмотрено даже в том случае, если мобилизация была принудительной.

Все, кто стал жертвой или свидетелем незаконных действий агрессора, могут обратиться в Национальное информационное бюро. Украина гарантирует абсолютную конфиденциальность для всех граждан, сообщающих о незаконной "мобилизации".

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Принудительная мобилизация оккупантов: последние новости

В Мариуполе мужчин забирают в армию прямо с улицы. Поскольку желающих воевать за молодую "республику" нет, поэтому оккупанты принуждают людей к этому. Делают это специально созданные группы по "отлову".

Из-за принуждения к службе в армии оккупантов на временно оккупированных россией территориях Донбасса усиливаются антивоенные настроения. Однако мобилизационные меры только усиливаются. Вооруженные люди в масках хватают людей с инвалидностью, раненых, находящихся на восстановлении военных и тех, кого отправили в отпуск.

Принудительная мобилизация усилилась и в Луганской области. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, уже 10 тысяч мужчин ушли на смерть.

Советник мэра Мариуполя рассказал, как оккупанты "вылавливают" мужчин в свою армию: видео