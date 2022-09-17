Украина гарантирует абсолютную конфиденциальность для всех граждан, сообщающих о незаконной "мобилизации". В этом заверил руководитель Национального информационного бюро Александр Смирнов.
К теме Загоняют в бусы всех: на Донбассе россияне продолжают жесткую мобилизацию – возмутительное видео
Мы продолжаем собирать данные о принудительной мобилизации жителей ВОТ. Если вы стали свидетелем или жертвой незаконных действий врага, не медлите, сообщайте об этом. Обращения, которые к нам поступают, не публичны. Мы сохраняем конфиденциальность каждого человека,
– подчеркнул Смирнов.
В то же время, он добавил, что жители оккупированных территорий, которые добровольно вступают в российскую армию, будут строго наказаны в соответствии с законом Украины.
Как не попасть во вражеское войско
- Избегайте личного получения повестки и звонков из "военкоматов".
- Если у оккупантов есть ваш номер телефона, измените его или временно прекратите им пользоваться.
- Смените место жительства, а лучше всего – эвакуируйтесь.
- Если оккупанты вас разыскали, то приведите доказательства, почему вы не можете воевать: религиозные убеждения, болезнь и т.д.
Актуально Около 3,5 тысячи мобилизованных из Донбасса сбежали с позиций и отказываются воевать
Что делать, если вас мобилизовали
- Игнорируйте приказы оккупантов. Если вы будете их выполнять, то станете соучастником военных преступлений. Наказание за них предусмотрено даже в том случае, если мобилизация была принудительной.
- При первой возможности сдайтесь в плен украинским военным и сообщите, что вас принудительно мобилизовали.
Смотрите к теме – в больших городах россии началась мобилизация: видео