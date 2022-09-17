Україна гарантує абсолютну конфіденційність для всіх громадян, які повідомлятимуть про незаконну "мобілізацію". У цьому запевнив керівник Національного інформаційного бюро Олександр Смирнов.

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Ми продовжуємо збирати дані про примусову мобілізацію жителів ТОТ. Якщо ви стали свідком чи жертвою незаконних дій ворога, не зволікайте, повідомляйте про це. Звернення, які до нас надходять, не є публічними. Ми зберігаємо конфіденційність кожної людини,

– наголосив Смирнов.

Водночас він додав, що мешканці окупованих територій, які добровільно вступають у російську армію, будуть суворо покарані відповідно до закону України.

Куди звертатися у разі незаконної мобілізації:



Гаряча лінія бюро – 1648;

номер телефону для дзвінків з-за кордону – +38 (044)-287−81−65;

чат-боті у Viber;

чат-боті в Telegram.

Як не потрапити у вороже військо

Уникайте особистого отримання повістки та дзвінків з "військкоматів".

Якщо окупанти мають ваш номер телефону, то змініть його або тимчасово припиніть ним користуватися.

Змініть місце проживання, а найкраще – евакуюйтеся.

Якщо окупанти вас таки розшукали, то наведіть докази, чому ви не можете воювати: релігійні переконання, хвороба тощо.

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Що робити, якщо вас таки мобілізували

Ігноруйте накази окупантів. Якщо ви будете їх виконувати, то станете співучасником воєнних злочинів. Покарання за них передбачене навіть у разі, якщо мобілізація була примусовою.

За першої нагоди здайтеся у полон українським військовим і повідомте, що вас примусово мобілізували.

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