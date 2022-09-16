Близько 3,5 тисяч примусово мобілізованих у тимчасово окупованих території Донеччини та Луганщини, так званих "лнр" та "днр", просто втекли з позицій та повернулися додому. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

До теми Замість загальної мобілізації кремль активізував вербування "добровольців", – ISW

Жителі тимчасово окупованих територій відмовляються воювати

Незаконно мобілізовані у квазіреспубліках відмовляються їхати на війну. Ті, яких вже забрали, просто повертаються додому. Таких випадків тисячі, тому окупанти не можуть всіх посадити.

На Луганщині чоловіків забирають просто з вулиці

Нещодавно у мережі з'явилося відео з тимчасово окупованої Луганщини, на якому видно, як озброєний загарбник в балаклаві "перевіряє" документи у місцевого жителя. Після цього окупант б'є його палицею. Людина, яка знімала відео, заявила, що таким чином окупанти мобілізують людей на фронт.

Нагадаємо, що за даними американського Інституту вивчення війни, ворог намагається набрати все нових і нових бійців. Для цього окупанти проводять не лише приховану мобілізацію, а й набирають добровольців. Однак вербування не приносить значних результатів.