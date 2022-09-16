Около 3,5 тысяч принудительно мобилизованных на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, так называемых "лнр" и "днр", просто сбежали с позиций и вернулись домой. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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Жители временно оккупированных территорий отказываются воевать

Незаконно мобилизованные в квазиреспубликах отказываются ехать на войну. Те, которых уже забрали, просто возвращаются домой. Таких случаев тысячи, поэтому оккупанты не могут всех посадить.

В Луганской области мужчин забирают прямо с улицы.

Недавно в сети появилось видео с временно оккупированной Луганской области, на котором видно, как вооруженный захватчик в балаклаве "проверяет" документы у местного жителя. После этого оккупант бьет его палкой. Человек, который снимал видео, заявил, что таким образом оккупанты мобилизуют людей на фронт.