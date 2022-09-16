Одним из таких агитаторов является глава чечни рамзан кадыров. Он призывает мужчин "не ждать объявления военного положения", а добровольно присоединиться к войску.

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В России массово призывают людей вступать в армию

Кадыров заявил, что каждый субъект россии должен "доказать свою готовность помочь". Для этого, мол, нужно привлечь не менее 1 тысячи военных. Подобные тезисы активно транслируют и российские пропагандисты и губернаторы. Так называемый "руководитель" оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о формировании на полуострове 2 "добровольческих батальонов" в поддержку призывов кадырова.

Кремль и государственные СМИ ранее не проводили призывы к вербовке по всей стране, а поручали это местным чиновникам и СМИ.

Спикер кремля дмитрий песков 12 июля невнятно поздравил создание батальонов, в то время как 47 лояльных субъектов федерации рекламировали и финансировали кампанию набора региональных добровольческих батальонов.

– заявили аналитики ISW.

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Они предполагают, что такая вербовка может обеспечить большую поддержку кремля среди националистических деятелей, которые все больше критикуют российские минобороны. В то же время, исследователи американского Института изучения войны не уверены, что это движение не приведет к созданию большого количества боеспособных войск.

У россиян мощные потери на Харьковщине

После удачного контрнаступления ВСУ на Харьковщине у вражеского войска – колоссальные потери. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вывели отдельные подразделения на оккупированную Луганщину. Теперь их переформируют. Кроме того, из-за обилия пострадавших враг перепрофилирует гражданские больницы под военные госпитали.

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