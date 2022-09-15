Российских военных, участвовавших в боевых действиях в Харьковской области, вывели в квазиреспублику в Луганске. Речь идет о 202-й и 204-й стрелковых полках 2 армейского корпуса.

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С Харьковской области вражеские подразделения выводили спешно. Теперь их будут расформировать.

Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва,

– рассказали в Генштабе.

Из-за большого количества раненых военных в Новоайдаре Луганской области гражданские больницы срочно перепрофилируют под военные госпитали. Теперь оккупантов будут лечить даже в детской больнице. Правда, куда родители должны вести больных детей – неизвестно.

По данным Генштаба ВСУ, российское военно-политическое руководство решило пополнить резерв для войны в Украине, привлекая заключенных, а также работников государственных предприятий и учреждений. Кроме того, россияне сняли ограничения на призыв для многодетных семей. Также враг планирует принудительно создавать региональные батальоны, сформированные по национальному признаку.

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Что известно о потерях врага на войне

С начала полномасштабной войны в Украине наши военные уничтожили 53 800 российских оккупантов. Потери оккупантов в технике составляют:

2 193 танка,

4 682 боевые бронированные машины,

1 295 артиллерийских систем,

311 РСЗВ,

167 средств ПВО,

250 самолетов,

215 вертолетов,

908 беспилотников,

233 крылатые ракеты,

15 кораблей и катеров,

3 522 единиц автомобильной техники и автоцистерн,

120 единиц специальной техники.