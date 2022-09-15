Як росіяни поповнюють втрати

Російських військових, які брали участь у бойових діях на Харківщині, вивели у квазіреспубліку в Луганську. Мовиться про 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу.

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З Харківщини ворожі підрозділи виводили спішно. Тепер їх будуть розформовувати.

Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву,

– розповіли у Генштабі.

Через велику кількість поранених військових у Новоайдарі на Луганщині цивільні лікарні терміново перепрофільовують під військові шпиталі. Тепер окупантів лікуватимуть навіть у дитячій лікарні. Щоправда, куди батьки мають вести хворих дітей – невідомо.

За даними Генштабу ЗСУ, російське військово-політичне керівництво вирішило поповнити резерв для війни в Україні, залучаючи в'язнів, а також працівників державних підприємств та установ. Крім того, росіяни зняли обмеження на призов для багатодітних сімей. Також ворог планує примусово створювати регіональні батальйони, сформовані за національною ознакою.

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Що відомо про втрати ворога на війні

З початку повномасштабної війни в Україні наші військові знищили 53 800 російських окупантів. Втрати окупантів у техніці становлять:

2 193 танки,

4 682 бойові броньовані машини,

1 295 артилерійських систем,

311 РСЗВ,

167 засобів ППО,

250 літаків,

215 гелікоптерів,

908 безпілотників,

233 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

3 522 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

120 одиниць спеціальної техніки.

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