У мережі повідомляють, що в Новій Каховці у ніч на 15 вересня була знищена ворожа база, пише 24 канал. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що базу росіян знищили зранку 15 вересня.

До речі У Херсоні окупанти захопили бібліотеку та банк, у Новій Каховці рейдернули енергокомпанію

Знищено купу техніки окупантів

У мережі публікують фото знищеної бази російських військових у тимчасово окупованій Новій Каховці. Користувачі соцмереж пишуть, що "бавовна" сталася уночі.

На світлинах помітно, що сильно постраждала різноманітна техніка російських окупантів. Також непереливки було й самим загарбникам, які знову "курили не в тому місці".

"Бавовна" у Новій Каховці / Фото СтратКом ЗСУ

ЗСУ вдарили по окупантах на Херсонщині

Українські військові 14 вересня завдали удару по ворожих колонах на Херсонщині. В ОК "Південь" заявили, що вдалося уразити скупчення ворожої сили та техніки у районі Голої Пристані, а також – Дудчан.

Окрім того, там додатково зафіксували влучання у склад боєприпасів. Також ЗСУ вкотре відпрацювали по Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського мосту.

В ОК "Південь" заявляли, що майже вся Херсонщина під вогневим контролем ЗСУ. Українській військові поступово просуваються, коли ворог панікує.

Депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань інформував, що майже щодня по розташуваннях росіян на Херсонщині "прилітає".

Дізнайтесь більше – вся Херсонщина під вогневим контролем ЗСУ: дивіться відео