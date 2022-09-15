У мережі повідомляють, що в Новій Каховці у ніч на 15 вересня була знищена ворожа база, пише 24 канал. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що базу росіян знищили зранку 15 вересня.
До речі У Херсоні окупанти захопили бібліотеку та банк, у Новій Каховці рейдернули енергокомпанію
Знищено купу техніки окупантів
У мережі публікують фото знищеної бази російських військових у тимчасово окупованій Новій Каховці. Користувачі соцмереж пишуть, що "бавовна" сталася уночі.
На світлинах помітно, що сильно постраждала різноманітна техніка російських окупантів. Також непереливки було й самим загарбникам, які знову "курили не в тому місці".
"Бавовна" у Новій Каховці / Фото СтратКом ЗСУ
ЗСУ вдарили по окупантах на Херсонщині
- Українські військові 14 вересня завдали удару по ворожих колонах на Херсонщині. В ОК "Південь" заявили, що вдалося уразити скупчення ворожої сили та техніки у районі Голої Пристані, а також – Дудчан.
- Окрім того, там додатково зафіксували влучання у склад боєприпасів. Також ЗСУ вкотре відпрацювали по Каховському мосту та понтонній переправі в районі Антонівського мосту.
- В ОК "Південь" заявляли, що майже вся Херсонщина під вогневим контролем ЗСУ. Українській військові поступово просуваються, коли ворог панікує.
- Депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань інформував, що майже щодня по розташуваннях росіян на Херсонщині "прилітає".
Дізнайтесь більше – вся Херсонщина під вогневим контролем ЗСУ: дивіться відео