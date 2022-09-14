Окрім цього, окупанти захопили відділення банку. Про це 24 каналу розповіли місцеві жителі.

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Загарбники захопили відділення банку та бібліотеку

Херсонці розповіли, що озброєні окупанти захопили приміщення дитячої обласної бібліотеки та відділення "А-Банку", а в Новій Каховці – будівлю однієї з енергетичних компаній. Окрім цього, росіяни пограбували там бокси та майстерні.

Своєю чергою, в поліції Херсонської області додали, що бібліотеку захопили представники окупаційної влади та силових структур росії, виламавши вхідні двері. Під контроль загарбників перейшли:

весь бібліотечний фонд,

меблі,

комп'ютерна та офісна техніка.

В банку ж перебували матеріальні активи на півтора мільйона гривень. Водночас з будівлі, майстерні та боксів лінійної дільниці енергетичної компанії російські військові вкрали майно на понад пів мільйона гривень.

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Правоохоронці виявляють колаборантів на Херсонщині

Правоохоронці фіксують на Херсонщині факти співпраці місцевих жителів з окупаційними військами. Загалом 14 вересня вони відкрили 27 кримінальних проваджень щодо злочинів російської армії та їхніх поплічників.

Зокрема, в тимчасово окупованому обласному центрі викрили 2 колаборантів, які добровільно погодились співпрацювати з росіянами та отримали за це "посади" в окупаційних органах влади:

один зрадник став "заступником начальника Департаменту молодіжної політики та спорту військово-цивільної адміністрації Херсонської області",

інша – очолила так зване "управління фізичної культури та спортивних заходів Херсонської області".

Обидва колаборанти агітують жителів міста підтримувати окупантів та виправдовують збройну агресію рф,

– розповіли в поліції.

Окрім цього, на бік ворога перейшов приватний херсонський нотаріус. Він не лише відкрито підтримує повномасштабне військове вторгнення росії в Україну, а й активно агітує своїх колег:

співпрацювати із загарбниками,

отримувати російські паспорти,

проходити перепідготовку нотаріусів відповідно до законодавства країни-терористки.