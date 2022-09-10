А сам комбайн з окупантами підірвався на своїй же міні ще місяць тому – 9 серпня. Про це 24 каналу на умовах анонімності розповів сам власник комбайна.

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Чоловік повідомив, що раніше окупанти вдерлися до нього додому та забрали дорогий комбайн. На оприлюднених фото та відеокадрах можна побачити, що техніка зовсім нова. На жаль, така доля спіткала й інших фермерів у регіоні – росіяни масово крадуть їхню техніку.

Спростування заяви зрадника стремоусова

9 вересня – тобто за місяць після інциденту з комбайном – гауляйтер Херсона стремоусов оприлюднив відео на якому говорить маячню на тлі підірваної техніки. За його словами, комбайн підірвався на міні, яку "заклали українські військові".

Водій комбайна, за його твердженням, залишився живим. А от "хліб прибрати не встигли", поскаржився зрадник України. Погодьтеся, максимально дивна позиція колаборанта, згадуючи, як росія ще пару місяців тому блокувала експорт українського зерна, мінувала поля та не давала фермерам на окупованих територіях збирати врожай. А те, що таки вдавалося зібрати, росія, в кращих традиціях держави-терористки, вивозила на свою територію.

Брехливі слова стремоусова: дивіться відео

24 каналу вдалося зв'язатися з фермером і власником цього комбайна. Він розповів, що його друг приїхав на місце події і детально зняв серію та номер техніки. Він порівняв її з документами, які мав на комбайн, і все зійшлося. На відео – саме той комбайн, який росіяни вкрали у фермера з Херсонщини.

Звісно ж, стремоусов "забув" вказати, що підірвався на міні "крадений" путінськими посіпаками комбайн.

В якому стані комбайн: дивіться відео



Заводський номер комбайнів збігається / Колаж 24 каналу

Зауважимо, що ще у квітні росіяни на окупованих територіях почали красти фермерську техніку, щоб зірвати посівні роботи. А в одному із сіл на Запоріжжі окупанти забрали всі добрива фермера для сільгоспробіт. Селяни вважають, що ворожі військові робили це, щоб продавати крадене іншим фермерам.

Також раніше оприлюднили дані, що окупанти вимагали у фермерів віддати їм до 70% майбутнього врожаю. А посадити вони мають лише зернові та соняшник. Водночас деяких фермерів ще й змушують рити окопи своєю технікою.