Так, під час свого виступу перед мешканцями окупованої Голої Пристані, що на Херсонщині, той визнав себе "промежиною", але чомусь заразом образив місцевих жителів. Російський правозахисник Марк Фейгін цілком серйозно вважає, що стремоусова потрібно лікувати. Свою думку він висловив на стрімі 24 каналу.

Увага Гауляйтер Стрємоусов розмріявся про російські військові бази та ППО на Херсонщині

Я цього стремоусова послухав. Він же кретин. Я сам за словом до кишені не полізу, але його ж треба "електрикою" лікувати, це псих,

– переконаний правозахисник.

Сценарії путіна з анексії

Фейгін додав, що росіяни не дарма ставлять таких недалеких людей до окупаційної "влади". Так окупантам та колаборантам зручніше готувати псевдореферендум на Херсонщині чи інших регіонах. Хоча Білий дім застеріг кремль від таких дій й пригрозив посиленням санкцій.

Він вважає, що у кремля є основні плани з анексії наших територій:

локальний – пілотний референдум у Запоріжжі та оголошення його територією росії, а Херсон поки не чіпатимуть;

радикальний – створити в межах "союзної держави" певний прообраз СРСР.

Повністю стрім із Фейгіним: дивіться відео

Що саме сказав гауляйтер про "промежину" і не тільки

Промова колаборанта дійсно видалася вкрай ганебною, адже спершу Стремоусов відзначився недолугим жартом про місто Гола Пристань на Херсонщині.

"У нас завжди був жарт — Гола ПрИстань, чи Гола ПристАнь. Це не жарт, адже після жартів можуть бути й діти, ви ж знаєте".

А потім посібник російських окупантів додумався назвати жителів Херсонської області "промежиною".

"Це не класика, це, як не дивно, життя, і ми з вами проміжок або промежина, якщо завгодно. Я, може бути, не для камер, але як говорив один класик у своїй пісні, в шансоні: опа-опа з чимось зрослася опа. Цього каже, не може бути. Проміжок має бути", – сказав колаборант.