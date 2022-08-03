Про це для 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зазначив, що через те, що військові зосередили увагу на прифронтових складах і скупченнях ворожих військ, населення депресує.

До теми "єдіная росія" активізувалася на окупованій Херсонщині: готують списки та шукають агітаторів

"Багато хто в окупованих містах на Херсонщині втратив надію і перейшов до стану депресії через зменшення активності бойових дій", – зазначив Молчанов.

Проте активіст додав, що люди звикли до вибухів та знищення росіян у Чорнобаївці.

Відкриття для колаборантів

За словами Молчанова, є ще один негативний наслідок перенесення активності в прифронтову смугу – окупанти підняли голови й у них поліпшився моральний рівень. Вони знову почали активно просувати свої ідеї проведення так званого референдуму.

Потрібно, щоб ЗСУ поставили їх на місце, бо нахабство дійшло до того, що їздять по селах стремоусов й інші. Там збирають людей, агітують за входження до складу росії. Дійшло до того, що стремоусов намагається навіть українською мовою говорити, бо зрозумів, що село навколо російськомовного Херсона є абсолютно українськомовним,

– сказав Молчанов.

Він додав, що є кілька сіл, заснованих "бєглими росіянами", але вони теж поступово українізувалися. Активіст пояснив, що села говорять українською, що на правому, що на лівому берегах Херсонщини.

Зверніть увагу – жінки розповіли про окупацію Херсонщини: дивіться відео

Окупована Херсонщина: останні новини