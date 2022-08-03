Об этом для 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что из-за того, что военные сосредоточили внимание на прифронтовых складах и скоплениях вражеских войск, население депрессирует.

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"Многие в оккупированных городах в Херсонской области отчаялись и перешли в состояние депрессии из-за уменьшения активности боевых действий", – отметил Молчанов.

Однако активист добавил, что люди привыкли к взрывам и уничтожению россиян в Чернобаевке.

Открытие для коллаборантов

По словам Молчанова, есть еще одно негативное последствие переноса активности в прифронтовую полосу – оккупанты подняли головы и у них улучшился моральный уровень. Они снова начали активно продвигать свои идеи проведения так называемого референдума.

Нужно, чтобы ВСУ поставили их на место, потому что наглость дошла до того, что ездят по селам стремоусов и другие. Там собирают людей, агитируют за вхождение в состав России. Дошло до того, что стремоусов пытается даже на украинском языке говорить, потому что понял, что село вокруг русскоязычного Херсона абсолютно украиноязычное.

– сказал Молчанов.

Он добавил, что есть несколько сел, основанных "беглыми россиянами", но они тоже постепенно украинизировались. Активист объяснил, что села говорят по-украински, что на правом, что на левом берегу Херсонской области.

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