Так захватчики пытаются влиять на педагогов, чтобы они соглашались сотрудничать с ними. Об этом в эфире 24 канала рассказал военнослужащий ВСУ и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
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оккупанты давят на учителей
По его словам, россияне оказывают безумное давление в первую очередь на директоров учебных заведений, потому что именно они должны организовать переход на российские учебные программы и настроить на это учителей.
Многие учителя отказываются, так что оккупанты не придумывают ничего другого, как задерживать директоров и заставлять их работать по российскому сценарию,
– добавил Хлань.
Из-за массовых отказов от сотрудничества, оккупанты уже сокращают количество школ. Они оставляют работать те учебные заведения, где находят коллаборантов, которые идут на их условия.
Конечно, особенно важно для россиян завербовать педагогов в школах населенных пунктов области, где может быть только одно учебное заведение.
"Они даже не могут обеспечить запуск обучения, потому что банально некому работать в этих школах – люди отказываются с ними работать", – подытожил Сергей Хлань.
Сергей Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
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- Кроме того, по актуальным данным, ВСУ освободили от захватчиков уже 53 населенных пункта Херсонской области и уверенно двигаются дальше.
- Кое-где нашим военным помогают и сами оккупанты. Так, 1 августа на железнодорожной станции "Каланчак" они взорвали собственный поезд. Есть предположение, что россияне не смогли справиться с дымовым занавесом.
- Тем временем правительство назначило нового главу Херсонской ОГА. Им стал Ярослав Янушевич, которому не раз приходилось занимать самые высокие должности. Больше о новом руководителе Херсонской области можно узнать здесь.