Так захватчики пытаются влиять на педагогов, чтобы они соглашались сотрудничать с ними. Об этом в эфире 24 канала рассказал военнослужащий ВСУ и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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оккупанты давят на учителей

По его словам, россияне оказывают безумное давление в первую очередь на директоров учебных заведений, потому что именно они должны организовать переход на российские учебные программы и настроить на это учителей.

Многие учителя отказываются, так что оккупанты не придумывают ничего другого, как задерживать директоров и заставлять их работать по российскому сценарию,

– добавил Хлань.

Из-за массовых отказов от сотрудничества, оккупанты уже сокращают количество школ. Они оставляют работать те учебные заведения, где находят коллаборантов, которые идут на их условия.

Конечно, особенно важно для россиян завербовать педагогов в школах населенных пунктов области, где может быть только одно учебное заведение.

"Они даже не могут обеспечить запуск обучения, потому что банально некому работать в этих школах – люди отказываются с ними работать", – подытожил Сергей Хлань.

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