Это случилось 1 августа. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Также недавно мэр Мелитополя подтвердил еще один "инцидент" оккупантов – их бронепоезд сошел с рельсов.

Внимание В Еленовку должна была приехать международная комиссия, теракт – не случайность, – разведка.

Вероятно, неудачно разгрузили технику

31 июля на железнодорожную станцию ​​"Каланчак" Херсонской области прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для россиян.

Уже в 8 часов утра на следующий день россияне начали его разгружать. Очевидно, чтобы замаскировать этот процесс и укрыться от мощных ударов HIMARS, россияне совершили "дымовой занавес".

Только через несколько часов, примерно в 11:20, там раздался взрыв, а российские армейцы начали разбегаться в панике.