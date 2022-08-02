Это случилось 1 августа. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Также недавно мэр Мелитополя подтвердил еще один "инцидент" оккупантов – их бронепоезд сошел с рельсов.
Внимание В Еленовку должна была приехать международная комиссия, теракт – не случайность, – разведка.
Вероятно, неудачно разгрузили технику
31 июля на железнодорожную станцию "Каланчак" Херсонской области прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для россиян.
Уже в 8 часов утра на следующий день россияне начали его разгружать. Очевидно, чтобы замаскировать этот процесс и укрыться от мощных ударов HIMARS, россияне совершили "дымовой занавес".
Только через несколько часов, примерно в 11:20, там раздался взрыв, а российские армейцы начали разбегаться в панике.