Це трапилось 1 серпня. Про цей випадок повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Також нещодавно мер Мелітополя підтвердив іще один "інцидент" окупантів – їхній бронепотяг зійшов з рейок.

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Ймовірно, невдало розвантажили техніку

Так, 31 липня на залізничну станцію "Каланчак" Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для росіян.

Вже о 8 годині ранку наступного дня росіяни розпочали його розвантажувати. Вочевидь, щоб замаскувати цей процес і сховатись від потужних ударів HIMARS, росіяни зробили "димову завісу".

Лише за кілька годин, приблизно об 11:20, там пролунав вибух, а російські армійці почали розбігатись у паніці.

Піротехніки-невдахи

У розвідці зазначили, що точно визначити природу вибуху не вдалось через щільний дим. Втім, одразу після цього ешелон без жодного попередження почав рухатись у напрямку тимчасово окупованого Криму.

Припускають, що ймовірно вибух стався внаслідок необережного поводження з боєприпасами під час розвантаження. Або ж "друга армія світу" не уміє добре поводитись з піротехнікою й навіть димову завісу не може зробити як слід.

ЗСУ знищили 40 вагонів росіян

Наші військові також допомагають окупантам позбутися їхнього мотлоху. Так, у ніч із 29 на 30 липня високоточним ударом HIMARS ЗСУ знищили залізничний ешелон з більш як 40 вагонів , який прибув із Криму на залізничну станцію Брилівка Херсонської області.

, який прибув із Криму на залізничну станцію Брилівка Херсонської області. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

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