Херсонская область получила нового главу военной администрации. Его кандидатуру уже утвердил Кабинет Министров.

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Назначение нового главы Херсонской ОВА

Представитель Кабинета министров Тарас Мельничук сообщил, что правительство согласовало кандидатуру Ярослава Янушевича на пост главы Херсонской ОВА. Назначить его на это место предложил президент Владимир Зеленский.

Согласовано назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской облгосадминистрации,

– написал Мельничук.

Геннадия Лагуту Зеленский уволил 9 июля. Президент заявлял, что Лагута сам подал соответствующее заявление. Временным исполняющим обязанности Херсонской ОВА был Дмитрий Бутрий.

Что известно о Ярославе Янушевиче

Ярослав Янушевич - заслуженный экономист Украины, кандидат экономических и юридических наук. Также он является мастером спорта и чемпионом мира по пейнтболу.

Ранее Янушевич работал в Министерстве финансов, Комитете финансового мониторинга, налоговой, миграционной службе и финансовой инспекции. Кроме того, он управлял банком и государственным предприятием.

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