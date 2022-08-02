Херсонська область отримала нового очільника військової адміністрації. Його кандидатуру вже затвердив Кабінет Міністрів.

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Призначення нового глави Херсонської ОВА

Представник Кабінету Міністрів Тарас Мельничук повідомив, що уряд погодив кандидатуру Ярослава Янушевича на пост глави Херсонської ОВА. Призначити його на це місце запропонував президент Володимир Зеленський.

Узгоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича главою Херсонської облдержадміністрації,

– написав Мельничук.

Геннадія Лагуту Зеленський звільнив 9 липня. Президент заявляв, що Лагута сам подав відповідну заяву. Тимчасовим виконувачем обов'язків Херсонської ОВА був Дмитро Бутрій.

Що відомо про Ярослава Янушевича

Ярослав Янушевич є заслуженим економістом України, кандидатом економічних та юридичних наук. Також він є майстром спорту та чемпіоном світу з пейнтболу.

Раніше Янушевич працював у Міністерстві фінансів, комітеті фінансового моніторингу, податковій, міграційній службі та фінансовій інспекції. Окрім того, він керував банком та державним підприємством.

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