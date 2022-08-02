Про це на стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Так він відреагував на заяву генсека ООН Антоніу Гутерреша, що світ перебуває під загрозою ядерного знищення.

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Усі міжнародні інституції мають виконувати свої функції

На думку Данілова, це своєрідний цинізм. Кілька днів тому, 28 липня, в Генасамблеї ООН ухвалюють рішення, що доступ до чистого та здорового навколишнього середовища є універсальним правом людини. Вони це називали історичною резолюцією. А тепер генсек ООН говорить про загрозу ядерного знищення.

Данілов наголошує, що міжнародні інституції мають реально виконувати свої функції. Якщо вони допустили теперішню геополітичну ситуацію у світі і не запобігли війні в Україні, то про що тут говорити. А паралельно там ухвалюють резолюції, що кожна людина має право жити на чистій планеті.

"Була заява генсека ООН, що світ стоїть на порозі ядерного знищення. Такий цинізм. 28 липня ООН приймає фундаментальне рішення – резолюцію про право кожної людини жити на чистій планеті. А через 5 днів роблять заяву, що світ стоїть на порозі ядерної катастрофи. Всі інституції мають виконувати свої функції. В цьому є проблема", – наголосив Данілов.

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