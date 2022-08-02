США можуть застосувати ядерну зброю через захист важливих інтересів

Відповідну заяву на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї зробив державний секретар США Ентоні Блінкена.

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Коментуючи можливість США застосувати ядерну зброю, Блінкен сказав, що це може статися, коли йтиметься про захист життєво важливих інтересів країни, союзників і партнерів.

США розглядали б можливість застосування ядерних озброєнь тільки за надзвичайних обставин, для захисту життєво важливих інтересів США, союзників та партнерів,

– сказав глава Держдепу.

Він пояснив, що роль американських стратегічних ядерних сил полягає у тому, щоб стримувати ядерні напади інших країн.

У росії відмовилися від ядерної війни

У привітанні учасників X конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї російський президент владімір путін заявив, що ядерна війна ніколи не має бути розв'язана. Він підкреслив, що в ядерній війні не може бути переможців.

Та риторику путіна практично нівелював заступник глави російської ради безпеки дмітрій мєдвєдєв. колишній російський президент відповів на заяву лідера США Джозефа Байдена, який готовий обговорювати з росією нову систему з контролю над ядерною зброєю.

мєдвєдєв поставив риторичне питання, чи потрібен росії договір із США та додав, що "світ став іншим". Також він заявив, що ситуація у світі гірша, аніж в часи холодної війни й вини росії в цьому буцімто немає.

Під час конференції країн-учасниць Договору з нерозповсюдження цієї зброї виступив і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він попередив, що один прорахунок відділяє світ від ядерного знищення. Також Гутерреш закликав повністю позбутись ядерної зброї.

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