США могут применить ядерное оружие из-за защиты важных интересов

Соответствующее заявление на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Комментируя возможность США применить ядерное оружие, Блинкен сказал, что это может произойти, если речь пойдет о защите жизненно важных интересов страны, союзников и партнеров.

США рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только при чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров,

– сказал глава Госдепа.

Он пояснил, что роль американских стратегических ядерных сил состоит в том, чтобы сдерживать ядерные нападения других стран.

В России отказались от ядерной войны

В поздравлении участников X конференции из Договора о нераспространении ядерного оружия российский президент Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Он подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей.

Но риторику путина практически нивелировал заместитель главы российского совета безопасности Дмитрий Медведев. бывший российский президент ответил на заявление лидера США Джозефа Байдена, готового обсуждать с россией новую систему по контролю над ядерным оружием.

Медведев задал риторический вопрос, нужен ли России договор с США и добавил, что "мир стал другим". Также он заявил, что ситуация в мире хуже, чем во время холодной войны и вины россии в этом якобы нет.

В ходе конференции стран-участниц Договора по нераспространению этого оружия выступил и генсек ООН Антониу Гутерреш. Он предупредил, что один просчет отделяет мир от ядерного уничтожения. Также Гутерреш призвал полностью избавиться от ядерного оружия.

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