путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей

Как пишут российские СМИ, соответствующее заявление российский диктатор сделал в поздравлении участников X конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, сообщает 24 канал.

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владимир путин сказал, что в ядерной войне не может быть победителей.

Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана,

– заявил он.

Заявление путина прозвучало после того, как президент США Джо Байден сообщил о готовности обсуждать с россией новую систему по контролю над ядерным оружием. Байден подчеркнул, что для переговоров нужен "добросовестный партнер".

Американский лидер подчеркнул, что "жестокая и неспровоцированная агрессия россии в Украине нарушила мир в Европе". Кроме того, Байден настаивает на том, чтобы к переговорам присоединился Китай.

На конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия генсек ООН Антониу Гутерриш призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире.

Ядерная угроза со стороны россии: что известно

Режим российского диктатора владимира путина постоянно угрожает Украине и странам Запада ядерным оружием. В кремле якобы готовы использовать тактические ядерные удары.

В конце февраля владимир путин приказал привести в боевую готовность ядерное оружие. Также он угрожал применить ядерное оружие, если Запад вмешается в войну в Украине.

При этом в россии грозятся ударить не только по Украине. В частности, пропагандист Дмитрий Кисилев пригрозил, что кремль может уничтожить Великобританию, которая активно помогает Украине с вооружением.

В то же время, американский лидер Джо Байден считает, что угрозы кремля – это признак отчаяния путина и свидетельствует о провале его плана в войне против Украины.

В конце мая в Совбезе ООН заявили, что угроза ядерного конфликта снова стала реальной.

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