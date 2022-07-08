Есть ли угроза ядерного удара по Украине

Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он говорит, что на сегодняшний день не видит особых угроз с точки зрения ядерного удара.

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По его мнению, в таком случае это будет конец российской истории целиком и полностью.

России после этого не будет ни в истории, ни в физическом смысле. Да в любом смысле ее просто не станет,

– заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что путин – странный человек и может пойти на любой шаг.

"Он же сказал, что "зачем нам мир, если там не будет россии". Они направляются в "российский рай", это ведь на самом деле ад. Но российская пропаганда пытается всех убедить, что это рай", – отметил Подоляк.

Однако, по его словам, когда речь идет о ядерном ударе, это скорее пропагандистский элемент и не более.

Ведь даже при таком иррациональном способе, который сегодня бытует в российской политике, они понимают, что это дорога только в одну сторону и только для них,

– ответил советник руководителя ОП.

россия использует своих людей, как мясо

Он добавил, что россияне будут использовать мощное оружие, будут проводить скрытую мобилизацию, будут бросать на поле боя тех людей, которых не жалко.

Ведь, как считает Подоляк, россия – это самоедская цивилизация, которой не жалко собственный народ. Он убежден, что люди россии не нужны.

"Как это все происходит – оккупанты там вырастают до определенного возраста, потом начинают пить и сидеть в своих "двориках". После этого им говорят: "Вот вам 100 тысяч рублей, пожалуйста, поезжайте на войну в Украину". И они едут сюда насмерть ", – объяснил Подоляк.

Он добавил, что россия может положить в Украине 30 или 40 тысяч человек, для нее это просто безразлично.

Украина же ценит своих граждан

Это нам жаль, для нас каждый человек это добавленная стоимость в государство. Вы посмотрите, какие ребята за нас воюют. Каждый из них – это шедевр родителей и шедевр для страны,

– подчеркнул советник.

По словам Подоляка, Украина – открытое государство, здесь люди конкурируют. "А для России их солдаты – это не что иное, как просто мясо. Живое мясо, которое они бросают на территорию Украины и спокойно жертвуют этим всем", – отметил он.

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К слову, на утро 8 июля воины ВСУ уничтожили 36 900 оккупантов с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, они ликвидировали тысячи единиц вражеской техники, среди которых – 1637 танков, 3811 боевых бронированных машин, 828 артсистем.