За сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 250 оккупантов. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

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Потери врага среди техники

Украинские воины успешно уничтожили тысячи единиц вражеской техники. В частности:

танков – 1 637 единиц;

боевых бронированных машин – 3 811 единиц;

артиллерийских систем – 828 единиц;

реактивных систем залпового огня – 247 единиц;

средств ПВО – 107 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 669 единиц;

крылатых ракет – 155 единиц;

кораблей или катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2 685;

специальной техники – 66 единиц.

Сколько оккупанты потеряли за минувшие сутки

За минувшие сутки российские оккупанты понесли наибольшие потери на Краматорском направлении. Украинские защитники и защитницы ликвидировали и уничтожили:

около 250 оккупантов;

35 танков;

14 боевых бронированных машин;

13 артиллерийских систем;

2 беспилотника;

20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Ситуация на фронте

По состоянию на 135-й день полномасштабной войны, самые ожесточенные бои идут на восточных направлениях фронта. Украинские воины продолжают давать отпор врагу в Луганской области, тем самым не позволяя оккупантам установить полный контроль над областью. Кроме того, россияне обстреливают населенные пункты Донбасса.

Бои продолжаются в направлении Веселой Долины в районе Спорного. В то же время наши воины отразили попытки наступления в районе Богородичного в Донецкой области и Дементиевки в Харьковской области. Больше о ходе боевых действий по состоянию на 8 июля вы можете просмотреть в карте боевых действий.

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