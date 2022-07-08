Упродовж доби українські захисники та захисниці знищили 250 окупантів. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

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Втрати ворога серед техніки

Українські воїни успішно знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема:

танків – 1 637 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 811 одиниць;

артилерійських систем – 828 одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 247 одиниць;

засобів ППО – 107 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 187 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 669 одиниць;

крилатих ракет – 155 одиниць;

кораблів чи катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685;

спеціальної техніки – 66 одиниць.

Скільки окупанти втратили за минулу добу

За минулу добу російські окупанти зазнали найбільших втрат на Краматорському напрямку. Українські захисники та захисниці ліквідували та знищили:

близько 250 окупантів;

35 танків;

14 бойових броньованих машин;

13 артилерійських систем;

2 безпілотники;

20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Ситуація на фронті

Станом на 135-ий день повномасштабної війни, найзапекліші бої точаться на східних напрямках фронту. Українські воїни продовжують давати відсіч ворогу на Луганщині, тим самим не дозволяючи окупантам встановити повний контроль над областю. Крім того, росіяни обстрілюють населені пункти Донеччини.

Бої тривають у напрямку в напрямку Веселої Долини в районі спірного. Водночас наші воїни відбили спроби наступу в районі Богородичного на Донеччині та Дементіївки на Харківщині. Більше про перебіг бойових дій станом на 8 липня ви можете переглянути у карті бойових дій.

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