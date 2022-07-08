Новые данные о ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Самая тяжелая ситуация остается на Востоке нашего государства.

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Ситуация на Севере и Востоке

На северных направлениях фронта существенных изменений нет. Российские оккупанты на Северском направлении продолжают обстрел Украины со своей территории.

На Харьковском направлении оккупанты сосредоточили свои силы на обороне с целью удержания занятых позиций. Кроме того, захватчики продолжают обстрелы населенных пунктов, в том числе и Харькова, с применением артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня и авиации. Украинские воины успешно отразили враждебное наступление в направлении Дементиевки.

В Славянском направлении российские захватчики массово обстреливают населенные пункты. Кроме того, в районе Богородичного оккупанты пытались идти в наступление, однако наши воины нанесли им серьезные потери, из-за чего те отступили.

На Краматорском направлении города и села страдают от ствольной и реактивной артиллерии, которую применяют оккупанты. Российские оккупанты имели частичный успех при наступлении на Верхнекаменское.



Ситуация на Донбассе на 8 июля / Скриншот

На Бахмутском направлении оккупанты применяют ствольную и реактивную артиллерию и минометы для обстрела мирных населенных пунктов. Захватчики наступают в направлении Веселой Долины в районе Спорного. Бои продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются перестрелки вдоль всей линии столкновения. Оккупанты наносят авиаудары по мирным населенным пунктам.

Ситуация на Юге

На Южнобужском направлении главной целью оккупантов остается недопущение контрнаступления Сил обороны. Для сковывания наших войск захватчики атакуют со ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

В то же время на острове Змеиный 7 июля официально поднят украинский флаг, который туда привезли 4 июля после избиения оккупантов. Остров Змеиный и поселок Белое Одесской области официально деоккупированы и вернули себе украинский флаг.



Карта боевых действий на 8 июля / Скриншот