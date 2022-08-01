путін заявив, що в ядерній війні не може бути переможців

Як пишуть російські ЗМІ, відповідну заяву російський диктатор зробив у привітанні учасників X конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, інформує 24 канал.

До теми В ОП сказали, чи є загроза ядерного удару росії по Україні

владімір путін сказав, що в ядерній війні не може бути переможців.

Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана,

– заявив він.

Заява путіна пролунала після того, як президент США Джо Байдена повідомив про готовність обговорювати з росією нову систему з контролю над ядерною зброєю. Байден наголосив, що для переговорів потрібен "добросовісний партнер".

Американський лідер підкреслив, що "жорстока і неспровокована агресія росії в Україні порушила мир в Європі". Окрім того, Байден наполягає, щоб до переговорів приєднався Китай.

На конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав повністю знищити ядерну зброю у світі.

Ядерна загроза з боку росії: що відомо

Режим російського диктатора владіміра путіна постійно погрожує Україні та країнам Заходу ядерною зброєю. У кремлі начебто готові використати тактичні ядерні удари.

Наприкінці лютого владімір путін наказав привести у бойову готовність ядерну зброю. Також він погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід втрутиться у війну в Україні.

При цьому в росії погрожують вдарити не тільки по Україні. Зокрема, пропагандист дмітрій кісільов пригрозив, що кремль може знищити Велику Британію, яка активно допомагає Україні з озброєнням.

Водночас американський лідер Джо Байден вважає, що погрози кремля – це ознака відчаю путіна та свідчить про провал його плану у війні проти України.

Наприкінці травня у Радбезі ООН заявили, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною.

Вас це може зацікавити – чи можна збити російську ядерну ракету: дивіться відео