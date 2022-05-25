Потрібно запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирно, заявив Генсек Антоніу Гутерреш у доповіді для Ради безпеки ООН. Він назвав це найбільш ефективним способом захистити цивільне населення.

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Гутерреш додав, якщо дипломатія не працює, то людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо дотримуватись міжнародного гуманітарного права й поважати права людини.

Загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною,

– наголосив Генсек ООН.

Він додав, що лікарні, школи, багатоповерхівки й соціальні установи зруйновані внаслідок обстрілів російських окупантів, а 12 мільйонів українців вимушені були залишити свої домівки. Мирні люди в окупованих містах стали заручниками. Вони не мають доступу до основних благ цивілізації.

Наслідки війни в Україні будуть глобальними

Гутерреш визнає, що наслідки війни в Україні будуть глобальними. Насамперед це стосується продовольства. Через бойові дії звичні лінії поставок їжі порушені. Ціни на харчі та добрива виросли в кілька разів.

Генсек зауважив, що це провокує неспокій і політичну нестабільність у країнах, що розвиваються. Удар відчує найбідніше населення по всьому світу, а наслідки спричинять низку інших внутрішніх і міждержавних конфліктів.

Чи може Росія застосувати ядерну зброю

Держава-агресорка не припиняє нагадувати, що має ядерну зброю. Експерти переконані, що такі загрози лунатимуть до кінця війни.

У Сенаті США припускають, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї через воєнні успіхи України. Президент Байден неодноразово наголошував – застосування хімічної або ядерної зброї буде мати дуже серйозні наслідки для Росії.

Радник глави ОП Олексій Арестович припустив, якщо Кремль наважиться використати ядерну зброю, то отримає відповідний удар у відповідь. При цьому ніякі бункери Путіну не допоможуть. Бо НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка має малу, але проникаючу дію.

До слова, Арестович теж попередив, що ядерних погроз від Росії буде ще багато, особливо, коли ЗСУ перейдуть у наступ.

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