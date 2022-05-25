Потрібно запобігати початку збройних конфліктів і вирішувати їх мирно, заявив Генсек Антоніу Гутерреш у доповіді для Ради безпеки ООН. Він назвав це найбільш ефективним способом захистити цивільне населення.
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Гутерреш додав, якщо дипломатія не працює, то людське страждання можна зменшити і цілком уникнути, якщо дотримуватись міжнародного гуманітарного права й поважати права людини.
Загроза ядерного конфлікту, яка здавалась немислимою, тепер знову стала реальною,
– наголосив Генсек ООН.
Він додав, що лікарні, школи, багатоповерхівки й соціальні установи зруйновані внаслідок обстрілів російських окупантів, а 12 мільйонів українців вимушені були залишити свої домівки. Мирні люди в окупованих містах стали заручниками. Вони не мають доступу до основних благ цивілізації.
Наслідки війни в Україні будуть глобальними
Гутерреш визнає, що наслідки війни в Україні будуть глобальними. Насамперед це стосується продовольства. Через бойові дії звичні лінії поставок їжі порушені. Ціни на харчі та добрива виросли в кілька разів.
Генсек зауважив, що це провокує неспокій і політичну нестабільність у країнах, що розвиваються. Удар відчує найбідніше населення по всьому світу, а наслідки спричинять низку інших внутрішніх і міждержавних конфліктів.
Чи може Росія застосувати ядерну зброю
- Держава-агресорка не припиняє нагадувати, що має ядерну зброю. Експерти переконані, що такі загрози лунатимуть до кінця війни.
- У Сенаті США припускають, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї через воєнні успіхи України. Президент Байден неодноразово наголошував – застосування хімічної або ядерної зброї буде мати дуже серйозні наслідки для Росії.
- Радник глави ОП Олексій Арестович припустив, якщо Кремль наважиться використати ядерну зброю, то отримає відповідний удар у відповідь. При цьому ніякі бункери Путіну не допоможуть. Бо НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка має малу, але проникаючу дію.
- До слова, Арестович теж попередив, що ядерних погроз від Росії буде ще багато, особливо, коли ЗСУ перейдуть у наступ.
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