Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів в ефірі 24 каналу.

До теми Зеленський пояснив, чому не виключає ризики застосування Росією ядерної зброї

Він наголосив, що це суто гіпотетична відповідь. За його словами, Росія може отримати відповідного удару (якщо застосує ядерну зброю – 24 канал) безпосередньо по вищому війського-політичному керівництву Росії.

Навіть бункери не допоможуть. Бо НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка має малу, але проникаючу дію. Вона дістане навіть в бункери, які заглиблені на кілометр,

– заявив Арестович.

Він додав, що така зброя буде направлено знищувати тих, хто ховається в бункері.

"Адже навіть "виносити" всю Росію ядерною зброєю, якщо можна "прибити" 30 представників вищого керівництва маленькою ядерною зброєю", – вважає радник глави ОП.