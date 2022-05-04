Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в эфире 24 канала.

Зеленский объяснил, почему не исключает риска применения Россией ядерного оружия

Он подчеркнул, что это чисто гипотетический ответ. По его словам, Россия может получить соответствующий удар (если применит ядерное оружие – 24 канал) непосредственно по высшему военно-политическому руководству России.

Даже бункеры не помогут. Поскольку НАТО и США специально разработали ядерное оружие, которое имеет малое, но проникающее действие. Оно достанет даже в бункеры, которые углублены на километр,

– заявил Арестович.

Он добавил, что такое оружие будет направлено уничтожать скрывающихся в бункере.

"Ведь даже "выносить" всю Россию ядерным оружием, если можно "прибить" 30 представителей высшего руководства маленьким ядерным оружием", – считает советник главы ОП.