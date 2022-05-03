Путіну обрали "ядерного намісника"

Судячи з розгону ядерної риторики на всіх пропагандистських каналах, Путін близький до думки, що застосування ядерної зброї може стати для нього вимушеним заходом.

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Останнім часом почастішали вкидання про нібито швидку та неминучу медичну операцію у Путіна. Таблоїд The ​​Sun стверджує, що у Путіна – хвороба Паркінсона та шизоафективний розлад. У зв'язку з необхідним оперативним втручанням влада нібито на якийсь час може перейти до Миколи Патрушева – секретаря Ради безпеки.

Це вкидання дається з явним натяком на те, що Патрушев керував операцією з підриву житлових будинків у 1999 році, й тепер його ніщо не зупинить. До того ж він стоїть в авангарді яструбиної партії війни. Мовляв, застосує тактичну ядерну зброю – і оком не моргне.

Якщо ця інформація виходить від відомого Валерія Солов'я, або "Генерала СВР", ставитися до неї потрібно вкрай скептично. Тим паче, що, за нашими джерелами, жодних онкозахворювань та хвороби Паркінсона Путін не має.

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Зате на Заході вже повністю прораховують сценарії на випадок застосування ядерної зброї. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд відкритим текстом дала зрозуміти Кремлю і всім бункерним мешканцям, що краще б такого повороту подій не трапилося. Ну а Джо Байден назвав коментарі Росії щодо можливості ядерної війни безвідповідальними.

Але у пропагандистів "ядерних перемог" – свої завдання. Відомий "попілолотрус" Дмитро Кисельов – знову в обоймі й знову дає чарівну картинку путлоапокаліпсису.

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Хочу вам зізнатися, що коли я дивлюся всі ці російські мультики про кінець світу, в мене виникає тільки одне питання: адже ніякого свого телевізійного програмного забезпечення у рашистів немає. Вони працюють на західному телевізійному устаткуванні, західних програмах.

То чому б виробникам не засунути путінським телемовникам такий ядерний пакет оновлень, який просто розчепірив би все Останкіне та всіх виробників цих телевізійних програм? Нехай ведуть мовлення не з віртуальних студій, а на тлі якихось синіх або зелененьких ганчірочок. Захід ворог? Що ж, значить ніяких західних технологій, ніяких вам телевізійних примочок, програм та інших ніштячків.

Вони хочуть у "совок"? Будь ласка – нехай повернуться до аналогового мовлення часів Анни Шатілової та Ігоря Кіріллова. Все має бути у цьому світі органічно.

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