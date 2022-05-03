Ракети – в дефіциті, але на Україну їх не шкодують
Показово, що в Одесі та Одеській області в основному ведеться застосування П-800, а вчора були задіяні Х-555. У Києві закінчилися "Іскандери", в Одесі закінчаться П-800.
Рекомендуємо Ядерна потенція Путіна: чи варто боятися Україні та світу "Посейдонів" і "Сарматів"
Чому Південь рашистам не по зубах
Російські окупанти відчувають гостру нестачу людських ресурсів для цих цілей. Ця нестача – від 30 до 40 тисяч осіб особового складу, які мають брати участь у наступі на Миколаїв та Одесу. Саме у наступі, а не утриманні території Херсонської області та наступних територій.
Варте уваги Путін перетворився на монстра
Такої кількості резервних та свіжих батальйонно-тактичних груп у них немає. Найнебезпечніша група з усіх наявних зафіксована у прикордонних з Україною районах Білгородської області – 17 БТГр зі складу 1 танкової армії Західного військового округу та Східного військового округу. Але читайте правильно, а не те, що хочеться, – найнебезпечніша група з усіх, що існують.
Сухопутний коридор вони на Придністров'ї захотіли. А пупок не розв'яжеться? Хоча, він розв'язався ще 24 лютого.
Актуальне – під час ракетного удару по Одесі загинув підліток, який врятував літніх сусідів: дивіться відео