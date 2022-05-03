Ракети – в дефіциті, але на Україну їх не шкодують

Показово, що в Одесі та Одеській області в основному ведеться застосування П-800, а вчора були задіяні Х-555. У Києві закінчилися "Іскандери", в Одесі закінчаться П-800.

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Миколаїв та Одеса можуть спати спокійно. Ну, як спати спокійно… Це образно. Адже обстріли не припиняться. Але йдеться саме про намір окупувати Миколаївську та Одеську області.

Чому Південь рашистам не по зубах

Російські окупанти відчувають гостру нестачу людських ресурсів для цих цілей. Ця нестача – від 30 до 40 тисяч осіб особового складу, які мають брати участь у наступі на Миколаїв та Одесу. Саме у наступі, а не утриманні території Херсонської області та наступних територій.

Варте уваги Путін перетворився на монстра

Такої кількості резервних та свіжих батальйонно-тактичних груп у них немає. Найнебезпечніша група з усіх наявних зафіксована у прикордонних з Україною районах Білгородської області – 17 БТГр зі складу 1 танкової армії Західного військового округу та Східного військового округу. Але читайте правильно, а не те, що хочеться, – найнебезпечніша група з усіх, що існують.

Сухопутний коридор вони на Придністров'ї захотіли. А пупок не розв'яжеться? Хоча, він розв'язався ще 24 лютого.

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