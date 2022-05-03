Путину выбрали "ядерного наместника"
Судя по разгону ядерной риторики на всех пропагандистских каналах, Путин близок к мнению, что применение ядерного оружия может стать для него вынужденной мерой.
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Этот вброс дается с явным намеком на то, что Патрушев руководил операцией по подрыву жилых домов в 1999 году, и теперь его ничто не остановит. К тому же он стоит в авангарде ястребиной партии войны. Мол, применит тактическое ядерное оружие – и глазом не моргнет.
Если эта информация исходит от известного Валерия Соловья, или Генерала СВР, относиться к ней нужно крайне скептически. Тем более, что, по нашим источникам, никаких онкозаболеваний и болезни Паркинсона у Путина нет.
"Союзмультфильм" на новый лад
Между тем на Западе уже полностью просчитывают сценарии на случай применения ядерного оружия. Заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд открытым текстом дала понять Кремлю и всем бункерным жителям, что лучше бы такого поворота событий не случилось. Ну а Джо Байден назвал комментарии России о возможности ядерной войны безответственными.
Но у пропагандистов "ядерных побед" – свои задачи. Известный "попилолотрус" Дмитрий Киселев – снова в обойме и снова дает волшебную картинку путлоапокалипсиса.
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Хочу вам признаться, что когда я смотрю все эти российские мультики о конце света, у меня возникает только один вопрос: никакого своего телевизионного программного обеспечения у рашистов нет. Они работают на западном телевизионном оборудовании, западных программах.
Они хотят в "совок"? Пожалуйста – пусть вернутся к аналоговому везанию времен Анны Шатиловой и Игоря Кириллова. Все должно быть в этом мире органично.
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