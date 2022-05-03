Путину выбрали "ядерного наместника"

Судя по разгону ядерной риторики на всех пропагандистских каналах, Путин близок к мнению, что применение ядерного оружия может стать для него вынужденной мерой.

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В последнее время участились вбросы о якобы быстрой и неизбежной медицинской операции у Путина. Таблоид The ​​Sun утверждает, что у Путина – болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство. В связи с необходимым оперативным вмешательством власть якобы на время может перейти к Николаю Патрушеву – секретарю Совета безопасности.

Этот вброс дается с явным намеком на то, что Патрушев руководил операцией по подрыву жилых домов в 1999 году, и теперь его ничто не остановит. К тому же он стоит в авангарде ястребиной партии войны. Мол, применит тактическое ядерное оружие – и глазом не моргнет.

Если эта информация исходит от известного Валерия Соловья, или Генерала СВР, относиться к ней нужно крайне скептически. Тем более, что, по нашим источникам, никаких онкозаболеваний и болезни Паркинсона у Путина нет.

"Союзмультфильм" на новый лад

Между тем на Западе уже полностью просчитывают сценарии на случай применения ядерного оружия. Заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд открытым текстом дала понять Кремлю и всем бункерным жителям, что лучше бы такого поворота событий не случилось. Ну а Джо Байден назвал комментарии России о возможности ядерной войны безответственными.

Но у пропагандистов "ядерных побед" – свои задачи. Известный "попилолотрус" Дмитрий Киселев – снова в обойме и снова дает волшебную картинку путлоапокалипсиса.

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Хочу вам признаться, что когда я смотрю все эти российские мультики о конце света, у меня возникает только один вопрос: никакого своего телевизионного программного обеспечения у рашистов нет. Они работают на западном телевизионном оборудовании, западных программах.

Так почему бы производителям не задвинуть путинским телевещателям такой ядерный пакет обновлений, который бы просто расщепил все Останкино и всех производителей этих телевизионных программ? Пусть вещают не из виртуальных студий, а на фоне каких-то синих или зелененьких тряпочек. Запад враг? Что ж, значит никаких западных технологий, никаких вам телевизионных примочек, программ и прочих ништячков.

Они хотят в "совок"? Пожалуйста – пусть вернутся к аналоговому везанию времен Анны Шатиловой и Игоря Кириллова. Все должно быть в этом мире органично.

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