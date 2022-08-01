Ядерные угрозы российских оккупантов и отсутствие немедленной жесткой реакции побудили и других поколебать ядерную безопасность планеты. Теперь поиграть ядерными мышцами решил Иран.

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Иран увеличивает объемы обогащенного урана

Иранская организация по ядерной безопасности сообщила, что начала скачивать газообразный уран в сотни центрифуг IR-1s и IR-6. Она заявила, что это происходит в рамках программы увеличения мощности по обогащению урана, а МАГАТЭ было уведомлено о таких шагах.

Глава ядерного агентства Ирана Махаммад Эслами заявил, что Иран легко может изготовить ядерную бомбу, но совсем в этом не заинтересован.

Иран обладает технической возможностью создать атомную бомбу, ни для кого это не секрет. Но такая программа не стоит на повестке дня, такие шаги сейчас не рассматриваются,

– сказал Эслами.

Корпус стражей революции Ирана угрожал атаковать ядерным оружием Нью-Йорк, если США будут предпринимать враждебные меры. Также в ядерном агентстве ядерной безопасности заявили, что для ядерной безопасности другим странам нужно меньше инвестировать в ядерное оружие, иначе Иран сделает все эти усилия бессмысленными. Какой сейчас ядерный потенциал у Ирана – пока неизвестно.

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