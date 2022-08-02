Об этом на стриме, который транслировали на ютубе 24 канала, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Так он отреагировал на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что мир находится под угрозой ядерного уничтожения.

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Все международные учреждения должны выполнять свои функции

По мнению Данилова, это своеобразный цинизм. Несколько дней назад, 28 июля, в Генассамблее ООН принимают решение, что доступ к чистой и здоровой окружающей среде является универсальным правом человека. Они называли это исторической резолюцией. А теперь генсек ООН говорит об угрозе ядерного уничтожения.

Данилов отмечает, что международные институты должны реально выполнять свои функции. Если они допустили нынешнюю геополитическую ситуацию в мире и не предотвратили войну в Украине, то о чем здесь говорить. А параллельно там принимаются резолюции, что каждый человек имеет право жить на чистой планете.

"Было заявление генсека ООН, что мир стоит на пороге ядерного уничтожения. Такой цинизм. 28 июля ООН принимает фундаментальное решение – резолюцию о праве каждого человека жить на чистой планете. А через 5 дней делают заявление, что мир стоит на пороге ядерной катастрофы. Все институции должны выполнять свои функции. В этом есть проблема", – подчеркнул Данилов.

Смотрите стрим Кудимовой с Даниловым об аде на Донбассе и новом оружии для Украины на ютубе 24 канала

Ядерная угроза в мире: главное