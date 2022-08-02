Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Тарас Семенюк. По его словам, нет никаких предпосылок, чтобы какое-либо из государств отказалось от ядерного оружия.
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Ядерное оружие – мощная страшилка
Он подчеркивает – сомнительно, что кто-то из так называемого "ядерного клуба" стран рискнет использовать это оружие. Ведь ответ будет мгновенным. От этого никто не выиграет и все об этом знают.
Ядерное оружие – предупредительный знак, пугалка, страшилка. Все понимают, что если одна из стран применит ядерный удар, сразу будет ответ. И, поверьте, все к этому готовы. Поэтому рисковать вряд ли реально кто будет, – отметил Семенюк.
Это касается и угрозы ядерного удара по Украине со стороны россии. Да и тем более, что при использовании такого механизма не все зависит от путина. Этот процесс проходит через несколько человек. Поэтому, вероятно, кто-то не рискнет выполнить такой преступный приказ, если он реально будет.
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Мир находится на грани ядерного уничтожения – генсек ООН
- Антониу Гутерриш предупреждает, что мир сейчас находится перед серьезной ядерной угрозой. Один просчет – и возможно уничтожение мира. Такой ситуации еще не было со времен холодной войны.
- В США подчеркнули, что сохраняют ядерный потенциал только для того, чтобы сдерживать нападения других стран. Они допускают использование этого оружия, но только при особых обстоятельствах.
- Российский оппозиционный политик Андрей Пионтковский считает, что путин не рискнет ударить ядерным оружием по Украине. Ведь его тогда буквально физически ликвидируют.