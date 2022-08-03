Так загарбники намагаються впливати на освітян, аби вони погоджувалися співпрацювати з ними. Про це в ефірі 24 каналу розказав військовослужбовець ЗСУ та депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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окупанти тиснуть на вчителів

За його словами, росіяни здійснюють шалений тиск першочергово на директорів навчальних закладів, бо начебто саме вони повинні організувати перехід на російські навчальні програми та налаштувати на це вчителів.

Багато вчителів відмовляються, тож окупанти не придумують нічого іншого, як затримувати директорів та змушувати їх працювати за російським сценарієм,

– додав Хлань.

Через масові відмови від співпраці, окупанти вже скорочують кількість шкіл. Вони залишають працювати ті навчальні заклади, де знаходять колаборантів, які йдуть на їхні умови.

Звісно, особливо принципово для росіян завербувати педагогів у школах населених пунктів області, де може бути лише один такий навчальний заклад.

"Вони навіть не можуть забезпечити запуск навчання, тому що банально немає кому працювати у цих школах – люди відмовляються з ними працювати", – підсумував Сергій Хлань.

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