Так загарбники намагаються впливати на освітян, аби вони погоджувалися співпрацювати з ними. Про це в ефірі 24 каналу розказав військовослужбовець ЗСУ та депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
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окупанти тиснуть на вчителів
За його словами, росіяни здійснюють шалений тиск першочергово на директорів навчальних закладів, бо начебто саме вони повинні організувати перехід на російські навчальні програми та налаштувати на це вчителів.
Багато вчителів відмовляються, тож окупанти не придумують нічого іншого, як затримувати директорів та змушувати їх працювати за російським сценарієм,
– додав Хлань.
Через масові відмови від співпраці, окупанти вже скорочують кількість шкіл. Вони залишають працювати ті навчальні заклади, де знаходять колаборантів, які йдуть на їхні умови.
Звісно, особливо принципово для росіян завербувати педагогів у школах населених пунктів області, де може бути лише один такий навчальний заклад.
"Вони навіть не можуть забезпечити запуск навчання, тому що банально немає кому працювати у цих школах – люди відмовляються з ними працювати", – підсумував Сергій Хлань.
Сергій Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Останні новини з Херсонської області: коротко
- У ніч проти 3 серпня українські захисники знищили ворожий склад з боєприпасами біля Берислава, а в районі Чорнобаївки вдарили також і по скупченню російських військ.
- Крім того, за актуальними даними, ЗСУ звільнили від загарбників вже 53 населені пункти Херсонщини та впевнено рухаються далі.
- Подекуди нашим військовим допомагають і самі окупанти. Так, 1 серпня на залізничній станції "Каланчак" вони підірвали власний потяг. Є припущення, що росіяни не змогли впоратися із димовою завісою.
- А тим часом уряд призначив нового голови Херсонської ОДА. Ним став Ярослав Янушевич, якому не раз доводилося обіймати найвищі посади. Більше про нового очільника Херсонщини можна дізнатися тут.