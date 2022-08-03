Соответствующую информацию написали по состоянию на 23:59 2 июля. Перед этим оккупанты подорвали собственный поезд на железнодорожной станции "Каланчак".

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В Херсонской области прогремели взрывы

Сообщают о взрывах в Херсонской области. Пройдите в укрытие и не подходите к окнам,

– говорится в сообщении.

Также в телеграм-канале сообщили о взрывах в районе Чернобаевки. Там работала ПВО.

После этого местные телеграм-каналы сообщили о высокоточных ударах по:

Новой Каховке;

а также Бериславскому району Херсонской области.

Кратко о последних новостях из Херсона

В начале июля Владимир Зеленский отдал приказ деоккупировать Юг. Известно, что сейчас происходит контрнаступление ВСУ в Херсонской области.

2 августа временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий рассказал, что Вооруженные Силы Украины в области уже освободили от оккупантов 53 населенных пункта.

В этот же день заместитель председателя Херсонского облсовета рассказал, что переправы не решают проблему оккупантов. Поэтому после атаки по Антоновскому мосту стала невозможна быстрая переброска тяжелой военной техники врагов.

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