Соответствующую информацию написали по состоянию на 23:59 2 июля. Перед этим оккупанты подорвали собственный поезд на железнодорожной станции "Каланчак".
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В Херсонской области прогремели взрывы
Сообщают о взрывах в Херсонской области. Пройдите в укрытие и не подходите к окнам,
– говорится в сообщении.
Также в телеграм-канале сообщили о взрывах в районе Чернобаевки. Там работала ПВО.
После этого местные телеграм-каналы сообщили о высокоточных ударах по:
- Новой Каховке;
- а также Бериславскому району Херсонской области.
Кратко о последних новостях из Херсона
- В начале июля Владимир Зеленский отдал приказ деоккупировать Юг. Известно, что сейчас происходит контрнаступление ВСУ в Херсонской области.
- 2 августа временный исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий рассказал, что Вооруженные Силы Украины в области уже освободили от оккупантов 53 населенных пункта.
- В этот же день заместитель председателя Херсонского облсовета рассказал, что переправы не решают проблему оккупантов. Поэтому после атаки по Антоновскому мосту стала невозможна быстрая переброска тяжелой военной техники врагов.
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