Об этом заявил 24 каналу заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, движение россиян действительно возможно сейчас мостом в Каховке.

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Какое значение имел Антоновский мост

Соболевский подчеркнул, что российские захватчики защищали Антоновский мост всем, что у них вообще было.

Они понимали, что этот мост имеет стратегическое значение. Они пытались его защитить,

– заявил он.

По словам Соболевского, удачными попаданиями ВСУ сделали этот мост непригодным для использования россиянами именно в военных целях. Теперь стала невозможной быстрая переброска тяжелой военной техники.

Решает ли строительство переправ проблему оккупантов: смотрите видео

"Переправы не разрешат проблему россиян"

Замглавы Херсонского облсовета считает, что возведенные оккупантами паромные и понтонные переправы не являются выходом из ситуации.

Понтонные переправы полностью не решат проблему их в тех масштабах, которые там есть,

– отметил Соболевский.

Он добавил, что ныне оккупанты используют мост в Каховке для того, чтобы двигались их колонны.

Обратите внимание! Антоновский мост, в который вечером 26 июля попали ВСУ, имеет большое значение как для обороны противника, так и для нашего контрнаступления. Сейчас в его конструкциях существенные разрушения. В Генштабе прогнозируют, что оккупанты будут пытаться восстановить его, но наши бойцы готовы к этому.

Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: главное

В полночь 26 июля появилось видео обстрела Антоновского моста, которое подтвердило попадание в цель.

Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту на Херсонщине подтвердили в Вооруженных Силах Украины.

Пытаясь ликвидировать последствия попадания по Антоновскому мосту, российские оккупанты начали возводить понтонные переправы. В частности, через реку Ингулец.

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