Об этом заявил 24 каналу заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, движение россиян действительно возможно сейчас мостом в Каховке.
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Какое значение имел Антоновский мост
Соболевский подчеркнул, что российские захватчики защищали Антоновский мост всем, что у них вообще было.
Они понимали, что этот мост имеет стратегическое значение. Они пытались его защитить,
– заявил он.
По словам Соболевского, удачными попаданиями ВСУ сделали этот мост непригодным для использования россиянами именно в военных целях. Теперь стала невозможной быстрая переброска тяжелой военной техники.
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"Переправы не разрешат проблему россиян"
Замглавы Херсонского облсовета считает, что возведенные оккупантами паромные и понтонные переправы не являются выходом из ситуации.
Понтонные переправы полностью не решат проблему их в тех масштабах, которые там есть,
– отметил Соболевский.
Он добавил, что ныне оккупанты используют мост в Каховке для того, чтобы двигались их колонны.
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: главное
- В полночь 26 июля появилось видео обстрела Антоновского моста, которое подтвердило попадание в цель.
- Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту на Херсонщине подтвердили в Вооруженных Силах Украины.
- Пытаясь ликвидировать последствия попадания по Антоновскому мосту, российские оккупанты начали возводить понтонные переправы. В частности, через реку Ингулец.
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