Про це заявив 24 каналу заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, рух росіян дійсно можливий наразі мостом у Каховці.
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Яке значення мав Антонівський міст
Соболевський наголосив, що російські загарбники захищали Антонівський міст усім, що у них взагалі було.
Вони розуміли, що цей міст має стратегічне значення. Вони намагалися його захистити,
– заявив він.
За словами Соболевського, вдалими влучаннями ЗСУ зробили цей міст непридатним для використовування росіянами саме у військових цілях. Тепер стало неможливим швидке перекидання важкої військової техніки.
Чи розв'язує будівництво переправ проблему окупантів: дивіться відео
"Переправи не розв'яжуть проблему росіян"
Заступник голови Херсонської облради вважає, що зведені окупантами поромні і понтонні переправи не є виходом із ситуації.
Понтонні переправи стовідсотково не розв'яжуть проблему їхню в тих масштабах, яка там є,
– зазначив Соболевський.
Він додав, що нині окупанти використовують міст у Каховці для того, щоб рухалися їхні колони.
Удар по Антонівському мосту в Херсоні: головне
- Опівночі 26 липня з'явилося відео обстрілу Антонівського мосту, яке підтвердило влучання в ціль.
- Зранку 27 липня інформацію про удари по Антонівському мосту на Херсонщині підтвердили у Збройних Силах України.
- Намагаючись ліквідувати наслідки влучання по Антонівському мосту, російські окупанти почали зводити понтонні переправи. Зокрема, через річку Інгулець.
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