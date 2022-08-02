Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький. Він пояснив, що люди готуються до того, що Крим повернеться під контроль України.

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Як зазначив Скібіцький, зараз у тимчасово окупованому Криму триває перегрупування – ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському на Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України. Крім того, на півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.

Активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися,

– зазначив Вадим Скібіцький.

Яким може бути звільнення Криму

Перемогою над росією вважатимуть повне звільнення України від окупантів та повернення контролю над усіма кордонами. Це можна зробити двома шляхами – військовим та дипломатичним. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Для звільнення півострова військовим шляхом повинна бути одна умова – Кримський міст, який росія незаконно збудувала.

Якщо ми перекриваємо Кримський міст, при чому як залізничний, так і автомобільний, тоді у нас буде можливість спробувати звільнити Крим військовим шляхом,

– додав Жданов.

Якщо цього зробити не вдасться – "тоді буде дуже важко", додав експерт. Він пояснив, що у такому випадку через міст і далі постачатимуть техніку та озброєння.

Жданов розповів, яким може бути звільнення Криму: дивіться відео