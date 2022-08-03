Відповідну інформацію написали станом на 23:59 2 липня. Перед цим окупанти підірвали власний потяг на залізничній станції "Каланчак".
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На Херсонщині пролунали вибухи
Повідомляють про вибухи на Херсонщині. Пройдіть в укриття і не підходьте до вікон,
– мовиться у повідомленні.
Також у телеграм-каналі повідомили про вибухи в районі Чорнобаївки. Там праціювала ППО.
Після цього місцеві телеграм-канали повідомили про високоточні удари по:
- Новій Каховці;
- а також Бериславському району Херсонської області.
Коротко про останні новини з Херсонщини
- На початку липня Володимир Зеленський дав наказ деокупувати Південь. Відомо, що наразі відбувається контрнаступ ЗСУ на Херсонщині.
- 2 серпня тимчасовий виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій розповів, що Збройні Сили України в області вже звільнили від окупантів 53 населені пункти.
- У цей же день заступник голови Херсонської облради розповів, що переправи не розв'язують проблему окупантів. Тому після атаки по Антонівському мосту стало неможливим швидке перекидання важкої військової техніки ворогів.
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