Відповідні дані оприлюднив турецький споттер. Фото розмістили 9 липня.

Зауважте Російське судно із краденим українським зерном таки вийшло з порту Туреччини: реакція МЗС

Росія вивозить крадене в України зерно

Росія систематично викрадала промислові обсяги зерна з окупованої території України: російський корабель SV Konstantin пройшов через Босфор в напрямку Егейського моря, перевозячи незаконно привласнене зерно з окупованого Севастополя до Ізміра,
– мовиться у повідомленні.

У протоці Босфор помістили судно росії з краденим в України зерном / Фото Yoruk Isık

Коротко про викрадення росією нашого зерна

Читайте також Ми за кілька кроків від угоди, але вони найважчі, – Кулеба про розблокування експорту зерна

Дивіться також – журналістка та авторка розслідування про крадене росіянами зерно Катерина Яресько розповіла, що Туреччина масово приймає від росії крадене українське зерно: відео