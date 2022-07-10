Соответствующие данные обнародовал турецкий споттер. Фото разместили 9 июля.

Заметьте российское судно с краденым украинским зерном вышло из порта Турции: реакция МИД

россия вывозит украденное в Украину зерно

россия систематически похищала промышленные объемы зерна с оккупированной территории Украины: российский корабль SV Konstantin прошел через Босфор в направлении Эгейского моря, перевозя незаконно присвоенное зерно из оккупированного Севастополя в Измир,
– говорится в сообщении.

В проливе Босфор поместили судно россии с краденым в Украине зерном / Фото Yoruk Isık

Кратко о похищении россией нашего зерна

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