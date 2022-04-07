Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він наголосив, що Україна є постачальником 30% зерна у світі, тому саботаж посівної може призвести до серйозної міжнародної гуманітарної кризи, повідомляє 24 канал.

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Росіяни намагаються вивезти усе

За словами Федорова, мародери обкрадають мелітопольські виробництва. Крадуть оргтехніку, меблі, обладнання та сільгосптехніку, яка призначена для оброблення землі та збору врожаю.

"Росія вже довгі роки під санкціями, а та техніка, яку вони тягнуть із Запорізької області, з Мелітополя, не доступна для придбання на російській території", – зазначив мер.

Крім того, окупанти намагаються зірвати посівну.

Вони хочуть зробити так, щоб не було посівної кампанії та фермери не змогли зібрати свій урожай,

– додав він.